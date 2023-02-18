Esenyurt’ta cıvata fabrikasında yangın çıktı

Esenyurt’ta bulunan cıvata fabrikasında elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.00’te Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak’ta cıvata üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çalışanlar hızla dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 30 bin metrekare üzerine kurulu fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yüzünden yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.