Esenyurt’ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı

Esenyurt’ta, üç gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrasında bazı ara sokaklar ve yollar buz tuttu. Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde üç gündür devam eden karlı hava, bugün gece saatlerinde kendini dona çekti. -4 dereceleri bulan hava nedeniyle ara sokaklar ve caddeler buz tuttu. Ana arterlerde ise tuzlama çalışmalarının işe yaradığı görüldü. Mehterçeşme ve Güzelyurt Mahallelerinde buz tutan yollarda, araç sürücüleri ve bazı yayalar zor anlar yaşadı. Özellikle yokuş aşağı yollar adeta buz pistine döndü.

Yolların buzlanmasından dolayı yürümekte zorlanan bir vatandaş, "Her yer bu şekilde buzlu, ben de yürüyorum. Arabam yolda kaldı, gitmiyor" dedi. Taksi şoförü Sercan Sansar, "Ben hiç zorlanmıyorum. Küçüklüğümden beri araba kullanıyorum. Zorlananlar acemi ve soğukkanlı değil. Böyle havalarda toplu taşıma kullanmaları daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi’nde kar ve buzla kaplı bir yolda bir aracın kaza yapma anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.