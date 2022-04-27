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Esenyurt’ta bulunan olaylı sitede sular durulmuyor

Esenyurt’ta geçtiğimiz aylarda yönetim krizi ile gündeme gelen lüks sitede yine ortalık karıştı. Bu sefer de kayyum yönetimi ile seçilmiş yönetim arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonrasında taraflar polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 27.04.2022, 10:31
Esenyurt’ta bulunan olaylı sitede sular durulmuyor

Esenyurt’ta geçtiğimiz aylarda yönetim krizi ile gündeme gelen lüks sitede yine ortalık karıştı. Bu sefer de kayyum yönetimi ile seçilmiş yönetim arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonrasında taraflar polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Akevler Mahallesi’nde bulunan lüks sitede geçtiğimiz aylarda başlayan yönetim krizi devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen seçimle yönetici olan Hasan Özuzun’a, yaklaşık bir buçuk yıl önce atanan kayyum yönetiminin idareyi devretmediği iddiasıyla sitede birçok kez tartışma yaşanmıştı. Bu tartışmalara dün ise bir yenisi daha eklendi. Yeniden seçimlerin olacağı sitede, tekrardan aday olan Hasan Özuzun ve bir arkadaşı, yönetimle görüşmek istedi. İddiaya göre, talepleri kabul edilmeyen ve ’seçime giremezsiniz’ diyerek tehdit edilen Özuzun ve arkadaşı, bu duruma sinirlenerek tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan tartışmada Özuzun’un arkadaşı silahını çekerek havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, silahla ateş eden şahıs ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

“50 tane siyah takım elbiseli adamı bizim sitemizi soyuyor”

Site yönetimin kendilerini soyduğunu söyleyen Bahar Özuzun, “Sitemize bir buçuk yıl önce kayyum atandı. Bu kayyumun içeride bulunan 50 tane siyah takım elbiseli adamı bizim sitemizi soyuyor. 22 Nisanda noter huzurunda seçim yapıldı ve 866 kat malikli sitede 525 oy almış Hasan Özuzun yönetici olarak seçildi. Noter tasdikli bu seçimi kayyum yönetimi yok sayıyor. Bu kayyum sitemize mafyayı getirmiş, sitemize çökmüş bizi tehdit ediyor. Size gününüzü göstereceğiz diyorlar. Biz ne yapalım şimdi” dedi.

“Site yönetimi bizi tehdit etti”

Esma Ecem, “Site sakini bir kadına saldırı olduğu için eşi ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay büyüyerek taraflar arasında kavgaya dönüştü. Polis ekipleri sonrasında olaya müdahale ederek tarafları karakola götürdü. Tartışma sırasında bir sesler geldi ama silah sesi miydi bilmiyorum. Zaten herhangi bir yaralanma falanda olmadı ama bizi tehdit ettiler. Yönetim müdürü ve içerideki güvenlikler ‘Biz size göstereceğiz, soracağız, hepinizi yazdık” dediler” diye konuştu.

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