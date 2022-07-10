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Esenyurt’ta bodrumda mahsur kalanlar yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle bodrum katta su basan bir evdeki yabancı uyruklu 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Asayiş 10.07.2022, 05:18
Esenyurt’ta bodrumda mahsur kalanlar yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle bodrum katta su basan bir evdeki yabancı uyruklu 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrasında Pınar ve Yeşilkent Mahallesi’nde birçok ev ve iş yerini su bastı. Baskın sonrası evlerinde mahsur kalan vatandaşlar hem komşuları hem de ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yeşilkent Mahallesi 1301 sokakta 4 katlı binanın Bodrum katında mahsur kalan 2 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaşanan panik anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan komşularını kurtaran Muhammet isimli vatandaş yaşananları anlatarak, “ Parmaklığı kırdık diğer arkadaşlarda geldi kurtardık” dedi

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