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Esenyurt’ta bir taksici yolcusuna tekme, tokat saldırdı
Esenyurt’ta aracına binen yabancı uyruklu yolcusu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan şoför, sokak ortasında yolcusuna tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 01.03.2022, 11:04
Esenyurt’ta aracına binen yabancı uyruklu yolcusu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan şoför, sokak ortasında yolcusuna tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, bir taksici ile aracına binen yabancı uyruklu yolcu arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda büyüyerek sokağa taşan tartışmada taksi şoförü, yolcusuna tekme ve tokatla saldırdı. Bir süre olayı sessizce izleyen çevredeki vatandaşın araya girmesiyle olay son buldu. Yaşanan o tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.