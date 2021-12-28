Esenyurt’ta bir kadın, metrelerce yüksekten park halindeki arabanın üzerine düştü

Esenyurt’ta bir kadın, 3’üncü kattaki evinin balkonundan park halindeki arabanın üstüne düştü. Yaşanan olayda kadının biri tarafından mı atıldığı yoksa kendi mi düştüğü araştırılırken, yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir kadın, 3’üncü katta bulunan evinin balkonundan park halindeki arabanın üzerine düştü. Kadının arabanın üzerine düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar ise hemen durumu polis ekiplerine bildirerek yardıma koştu. Karısının düştüğünü gören kocası sokakta “Karım öldü, karım öldü” diye bağırırken, olay yerinde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Daha sonra kadın, yakını olduğu iddia edilen bir kişi tarafından arabaya bindirerek olay yerinden götürdü. Yaşanan olay sonrasında ise akıllara kadının biri tarafından mı atıldığı yoksa kendi mi düştüğü sorusu gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kadının metrelerce yüksekten arabanın üstüne düştüğü o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Kız arabanın üzerinde bağırıyordu”

Yaşanan olay anlarını anlatan Yunus Bayram, “Sabah saatlerinde yan binamızdaki yabancı uyruklu komşularımızdan birisi düşmüş. Ben seslere uyandığımda mahallenin gençleri aşağıda birini dövüyordu. O sırada yabancı uyruklu komşumuz “Karım öldü, karım öldü” diye bağırıyordu. Gördüm ki 3. kattan bir kadın arabanın üzerine düşmüş. Kız arabanın üzerinde bağırıyordu. Sonrasında polisler geldi ve aileyi götürdüler. Tabi kadın kendimi attı, düştü mü orasını bilemiyorum” dedi.