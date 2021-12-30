Esenyurt’ta bir fabrikada korkutan yangın

İSTANBUL(İHA)- Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.