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Boğaziçi Üniversitesi’ne Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
MEB: “Herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir”
Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edild.
Esenyurt’ta bir fabrikada korkutan yangın
Esenyurt’ta bir fabrikada korkutan yangın
Asayiş 30.12.2021, 00:59
Esenyurt’ta bir fabrikada korkutan yangın
İSTANBUL(İHA)- Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.