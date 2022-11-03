Son Dakika
Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 03.11.2022, 14:33
Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.