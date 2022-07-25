banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi

Esenyurt’ta bina yangını: Dumanların yükseldiği binaya müdahale ediliyor

Esenyurt’ta Yunus Emre 379 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Binadan dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asayiş 25.07.2022, 13:26
Esenyurt’ta bina yangını: Dumanların yükseldiği binaya müdahale ediliyor

Esenyurt’ta Yunus Emre 379 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Binadan dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yorumlar (0)
31°
açık