Esenyurt’ta balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsünden gazetecilere tepki

Esenyurt’ta yapılan tüm uyarılar ve denetimlere rağmen salgına davetiye çıkararak sosyal mesafesiz yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamada, tıka basa iç içe yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine soru soran gazetecilere, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı" diyerek tepki gösterdi. Polisi gören bazı minibüsçüler ise geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasının ardından yeni tip korona virüs salgını ile mücadele de denetlemelerini artıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sosyal mesafesiz yolcuğun yapıldığı minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı. Ekipler, ilçe genelinde yapılan tüm denetimlere rağmen koltuk sayısının üstüne tıka yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdırdı.

Ekipleri görünce geri geri kaçtılar

Bazı minibüs sürücülerin yapılan uygulamayı görünce güzergah dışına çıkarak kaçtığı görüldü. Plakası alınan minibüslere de hem hıfzıssıhha kanununa uymamak hem de fazla yolcu taşımaktan ceza yazıldı.

Minibüsçünün tavrı pes dedirtti

Ayakta fazlada yolcu alarak tıka basa yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsü ise uzatılan mikrofonlara tepki gösterdi. Kendisine neden fazla yolcu taşıdığı sorulan sürücü, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı" diyerek çıkıştı.