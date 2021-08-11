Esenyurt’ta aynı eve 2 kez girmeye çalışan hırsız yakalanınca balkondan atladı

Esenyurt’ta balkondan tırmandığı eve birkaç ay arayla 2’nci kez girmeye çalışan hırsız, her iki girişinde de ev sahibiyle karşılaşınca balkondan arabanın üzerine atladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir eve dadanan hırsız birkaç ay arayla aynı yöntemle eve girmeye çalıştı. Hırsız her iki girişinde de evde ev sahibiyle karşılaşınca park halindeki aracın üstüne atlayıp kaçtı. Yaşanan olay anları ise apartmana ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hırsızın 1’nci kattaki eve tırmanması ve balkondan eve girmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüphelinin balkondan park halindeki aracın üzerine atlayıp kaçması yer aldı.