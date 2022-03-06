Esenyurt’ta ayakkabı hırsızlığı kamerada

Esenyurt’ta 3 genç kız, girdikleri mağazadan ayakkabı çaldı. Mağaza sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanan şüpheliler, iki çift ayakkabıyı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi Balıkyolu Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir ayakkabı mağazasına müşteri gibi giren 3 şüpheliden biri mağaza sahibini oyalarken, diğeri etrafı inceleyerek rafta duran bir çift ayakkabıyı montunun içine saklayıp hiçbir şey olmamış gibi ayakkabı bakmaya devam etti. Montunun içine sakladığı ayakkabı ile çıkışa doğru ilerlerken kimsenin görmediğini fark eden şüpheli, bir çift ayakkabı daha alarak kayıplara karıştı. Hırsızların o pişkin halleri ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mağaza sahibi Cevdet Coşkun, "Burada ayakkabıcılık yapıyorum ama yaptığıma pişman oluyorum. İş mi yapacağız yoksa insanları mı takip edeceğiz bilemiyoruz. Üç tane kız çocuğu geldi. Ben birine yardımcı olurken diğerleri hırsızlık yapıyordu. O yaşta yapmaları insanın gücüne gidiyor. İki çift ayakkabım çalındı ama benim asıl rahatsız olduğum konu ufacık kızların bunları yapmasıdır. Benim de o yaşta kızım var. Bana gelip ‘Ağabey ihtiyacım var’ dese zaten veririm. O yaşta o kadar rahat ve profesyonel iş yapıyorlar ki. Birisi dışarıda duruyor, diğeri beni oyalıyor. Şikayetçi olmadım, çünkü huylu huyundan vazgeçmiyor ama inşallah bundan sonra olmaz’’ dedi.