Esenyurt’ta arkadaşını bıçaklayarak ölüme terk etti

Esenyurt’ta uyuşturucu almaya giden arkadaşlar arasında fiyatta anlaşmazlık çıktı. Biri kadın 4 kişinin dahil olduğu kavgada Kamil Akyapı(42) kasığından bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken arkadaşlarını ölüme terk ederek kaçan şüpheliler ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar sabah saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre sokakta uyuşturucu almaya giden bir grup arkadaş arasında fiyat konusunda anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışma sırasında arkadaşı tarafından kasığından bıçaklanan Kamil Akyapı(42) isimli şahıs, kanlar içinde yerde yatarken diğerleri olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan Akyapı’yı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendisini ambulansla hastaneye kaldırdı. Kamil Akyapı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili yakalanan Veysi B., Büşra D., Ömer B ise Esenyurt Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Akyapı’nın kanlar içinde yerde yaşam mücadelesi verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken şahısların olay yerinden kaçma görüntüleri çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.