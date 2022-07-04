Esenyurt’ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza

Esenyurt’ta asker eğlencesi için işlek bir alt geçidi trafiğe kapatarak yol ortasında dans eden gençler, yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Esenyut’ta bir grup genç askere gidecek arkadaşları için ilçede konvoy düzenlemiş, daha sonra da Doğan Araslı Bulvarı’ndaki işlek bir alt geçidi trafiğe kapatarak yolun ortasında dans etmişlerdi. Konunun haberlere taşınmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp eğlence yapan sürücülerin A.T., G.T. ve S.C.K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan sürücülere çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 156 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan sürücülerden G.T.’ye aracındaki mevzuata uygun olmayan ses sistemi tertibatının sökülmesi için yasal süre tanındığı öğrenildi.