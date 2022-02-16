Esenyurt’ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Esenyurt’ta bir akaryakıt istasyonunda bulunan idari binada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, istasyondan yükselen alevler paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi’nde yaşandı. İddialara göre benzinlikte içerisinde bulunan idari binada, kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğünü gören çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaşanan olay sırasında havaya yükselen duman bulutları çevredeki vatandaşlarda paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması başlattı.

“Kaynaktan dolayı yangın çıkmış”

Yangının nasıl başladığını anlatan Azat Tan, “Benzinlikte yapılan kaynaktan dolayı yangın çıkmış. Biz de dumanları görünce yardıma geldik. Biz geldikten kısa süre sonrada itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Benzinlikte patlama da olmadı zaten. Olaya tam olarak hakim değilim ama içeride bulunan çalışanlarda yaralanma olduğu söylendi. Yaralanma varsa da umarım bir şeyleri yoktur” dedi.