Esenyurtta 4 milyon lira çalan hırsızlar yakalandı

Esenyurtta bir kişinin bankadan para çektikten sonra takip ederek yaklaşık 4 milyon lirasını çalan şüpheliler yakalandı.

Esenyurt’ta banka kasasında bulunan yaklaşık 4 milyon lirayı çekip arabasına koyan şahıs aracına binip hareket etti. Daha sonra aracını park edip parayı da bagajda bırakarak oradan ayrıldı. Bir süre sonrada otomobile yaklaşan bir kişi aracın bagajını açarak para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Aracına geri dönen mağdur ise çantayı yerinde göremeyince soluğu karakolda aldı.

Kimlikleri tespit edildi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelilerin mağdur vatandaşı bankadan para çekmesinden itibaren takip ettikleri tespit etti. Öte yandan şüpheli şahısların park halindeki otomobilden para çalma anları ise güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan çalışma neticesinde kimlikleri tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Kocaeli ve Avcılar’da yapılan operasyonda Hüseyin K.(36) ile Sedat P.(38) gözaltına alındı.

36 adet suç kaydı varmış

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Sedat P.’nin 36 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hüseyin K.’nın ise 6 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çalınan paradan bin 200 dolar ve 85 liranın ele geçirildiği öğrenildi.