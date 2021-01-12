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Esenyurt’ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Esenyurt’ta polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Asayiş 12.01.2021, 10:22
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Esenyurt’ta polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuya karşı mücadelesini devam ettiriyor. Ekipler, önceki gün bir evde uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda eve operasyon düzenleyen polis, ev içerisinde aralarında esrar, kokain ve uyuşturucu haplarında bulunduğu toplam 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Evde uyuşturucu satışı sırasında kullanılan hassas terazi de bulundu.
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