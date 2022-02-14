Esenyurt’ta 16 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

Esenyurt’ta Zerda Curka’nın bir otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Zerda Curka’nın intihar ederek yaşamını yitirdiği belirlenerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Esenyurt’ta 25 Ocak 2021’de Zerda Curka’nın (16) bir otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda olay günü Zerda Curka ve olay yerinde bulunan kişiler Yurda Y., İbrahim D. Aleyna T. ve Uğur A.’nın Esenyurt’ta bir apart otele gittikleri belirtildi. Zerda Curka’nın olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu da açıklanarak, başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı aktarıldı. Olay günü otelde bulunan Yurda Y. bilgi alınan sıfatıyla verdiği beyanında Zerda Curka’yı yaklaşık 5 yıldan beri tanıdığını söyleyerek, “Olay günü Zerda ile otururken canımız çok sıkıldı. Aleyna’ya mesaj attık. Aleyna, Uğur ve İbrahim ile birlikte olduğunu, istersek gelebileceğimizi söyledi. Otele gittik. Zerda’nın yaşı küçük olduğu için başkasının kimlik bilgisini kullanarak otele girdi. Alkol içtik ve sarhoş olduk. İlerleyen saatlerde Zerda’nın bağırma sesi geldi. Odaya gittiğimde Zerda, İbrahim ve Aleyna vardı. Aleyna Zerda’ya ‘sen bizim arkadaşımız değilsin ben senle konuşmak istemiyorum’ dedi. Zerda ise Aleyna’ya ‘senin sevgilin beni elledi’ dedi. Ben daha sonra uzanmak için gittim. Zerda balkona çıktı. 15-20 dakika gelmeyince bende balkona çıktım. Bu sırada Zerda balkonun demirliklerinin dışında oturuyordu. Ben Zerda’ya ‘sakın atlama’ dedim. Zerda karşılık vermedi ve kendini aşağıya bıraktı” şeklinde konuştu.

Zerda Curka’nın kasten ya da taksirle öldürüldüğüne, intihara yönlendirildiğine ilişkin dosya kapsamında yeterince delil olmadığı, maktulün intihar etmek suretiyle vefat ettiğinin değerlendirildiği, intihar etmesinin bir suç teşkil etmediği belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.