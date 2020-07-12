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Esenyurt’a şehit ateşi düştü
PENÇE-KAPLAN OPERASYONUNDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ ETHEM DEMİRCİ’NİN ESENYURT'TA YAŞAYAN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ.
Asayiş 12.07.2020, 22:57
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Pençe-Kaplan Operasyonunda şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin Esenyurt’ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk Bayraklarıyla donatıldı.
Pençe- Kaplan operasyonu kapsamında Kuzey Irak’ta, Terör örgütü mensupları girilen çatışmada şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin ailesine acı haber ulaştırıldı. Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Gülbahar Sokakta yaşayan ailesine Sağlık görevlilerinin de eşlik ettiği askeri heyet tarafından acı haber verildi. Şehadet haberi verilen aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin evinin bulunduğu sokak Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin, memleketi Samsun’un Havza ilçesinde Salı günü defnedileceği öğrenildi.
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