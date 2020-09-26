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Esenyurt'ta kapkaççı dehşeti

Esenyurtta adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştıkları yabancı uyruklu kadın çantasını vermek istemeyince sürüklediler. Uzun uğraşlar sonucunda yakalanan 4 kişinin toplam 42 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Genç kadının sürüklenme anı ise kameraya böyle yansıdı.

Asayiş 26.09.2020, 22:37
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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde meydana geldi. Bir araba içinde bulunan 4 kişi, adres sorma bahanesiyle yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaştılar. Bu sırada ön koltukta oturan zanlı, kadının çantasını alarak uzaklaşmak istedi. Yabancı uyruklu kadın çantasını vermek istemeyince genç kadını metrelerce sürüklediler. Çantayı alıp ortadan kaybolan zanlılar uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Yakalanan zanlılardan, 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi olduğu tespit edildi.

Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kadının yanına araba ile yaklaşan 4 şüpheli, çantasını almaya çalışıyor. Hırsızlara direnen kadın bir süre sürükleniyor. Bu sırada çevredekiler de şüphelilere müdahale etmeye çalışsa da arabayla uzaklaşıyorlar.

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