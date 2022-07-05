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Özgür Duran’ın babasının avukatı Duygu Delibaş: "Cezanın yükselmesi yönünde tekrardan üst mahkemeye taşıyacağız"
Esenyurt Pınar Mahallesinde bir kişi evde kavga ettiği kardeşlerini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Esenyurt Pınar Mahallesinde bir kişi evde kavga ettiği kardeşlerini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Asayiş 05.07.2022, 18:32
Esenyurt Pınar Mahallesinde bir kişi evde kavga ettiği kardeşlerini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.