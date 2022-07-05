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Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Asayiş 05.07.2022, 18:11
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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