Son Dakika
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Asayiş 05.07.2022, 18:11
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.