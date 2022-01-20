Son Dakika
Kara alışık olmayan Şanlıurfalılar ayakta duramadı... Düşe kalka yürüyen vatandaşlar böyle görüntülendi
Esenyurt İnönü Mahallesi’nde, bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Esenyurt İnönü Mahallesi’nde, bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 20.01.2022, 14:53
Esenyurt İnönü Mahallesi’nde, bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.