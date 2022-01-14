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Esenyurt İnönü Mahallesi’nde 4 katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Mahsur kalan vatandaşlar son anda binadan çıkarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Esenyurt İnönü Mahallesi’nde 4 katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Mahsur kalan vatandaşlar son anda binadan çıkarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asayiş 14.01.2022, 09:52
Esenyurt İnönü Mahallesi’nde 4 katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Mahsur kalan vatandaşlar son anda binadan çıkarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.