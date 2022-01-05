Esenler’de sigara imalathanesine baskın

İstanbul’un Esenler ilçesinde polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahibi ve çalışanları gözaltına alınırken, piyasa değeri 600 bin lira olan sigara sarma makinesi ile çok sayıda malzemeye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yapılan çalışmalar sonucunda, bir kişiye ait kaçak sigara imalathanesi olduğu tespit edildi. Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan kaçak tütün imalathanesine, Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği arama kararının ardından operasyon düzenlendi. Baskında piyasa değeri 600 bin lira olan toplamda 6 adet sigara sarma makinası, 290 kilogram paket halinde kıyılmış tütün, 60 kilogram açık kıyılmış tütün, 77 koli boş makaron, 500 paket doldurulmuş paket sigara ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi ve çalışanları gözaltına alındı.