Esenler’de şantiye işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın

Esenler’de inşaat alanında işçilerinin konaklaması için bırakılan konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde Esenler Oruçreis Mahallesi Ticaret Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olayı gören Bayram Eser isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Çevreden duyduğumuz bilgiye göre bize söylenen bu doğalgaz patlamasından kaynaklanıyor. 18.30 civarı başladı yangın. Şuan içeride kalan insan yok” dedi