Esenler’de korkutan çatı yangını

Esenler’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın alt kattaki daireye sirayet etti. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Esenler Ninehatun Mahallesi 160. Sokak’ta çıktı. 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yükselen alevler çok geçmeden alt kattaki daireye sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, çatı katı ile 4’üncü katta bulunan dairede maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.