Esenler’de kamyon 3 aracı biçti: 3 yaralı

İstanbul Esenler’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki 3 araca çarptı. Kamyon sürücüsünün aracın içinde sıkıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Esenler Otogar bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 16 AKC 289 plakalı kamyonun sürücüsü Salih Aydın, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, park halinde bulunan 34 FMH 087 plakalı araca çarptıktan sonra 59 PP 622 Opel Corsa plakalı otomobil ile 34 BUK 728 plakalı kamyona vurdu. Kazayı yapan kamyon sürücüsü Salih Aydın aracın içinde sıkışırken kaldırımda yürüyen bir yaya ile 34 FMH 087 plakalı aracın içinde oturan Emre Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü Salih Aydın, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kazadan dolayı oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

“Adam uyumuş herhalde”

Park halindeki kamyonun şoförü Cengiz Karaca, “Ben akşam park halinde bıraktım. Eve gittim. Şimdi yeni geldim. Arabayı bu halde buldum. Adam uyumuş herhalde. Polis arkadaşlara sordum. ‘Adam uyumuş’ dedi. Ben aracın içinde değildim” dedi.