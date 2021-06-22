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Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu

Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen bir kişi başına silah dayayarak intihara kalkıştı. Genç adam, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Asayiş 22.06.2021, 22:04
Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu

Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen bir kişi başına silah dayayarak intihara kalkıştı. Genç adam, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, saat 19.00’da Esenler Mimar Sinan Mahallesi 79. Sokak’ta yaşandı. Boşandığı eşiyle barışmak isteyen bir adam, eski eşinin evinin önüne geldi ve başına silah dayadı. Eski eşiyle konuşmak isteyen adam, polis ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından elindeki silahı bırakarak teslim oldu. İntihara teşebbüs eden adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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