Esenler’de çatı katı yangını, 1 ölü

Esenler’de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi öldü. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yangın, Esenler Nine Hatun Mahallesi, 175 Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmanda dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına müdahale sırasında itfaiye ekipleri yerde hareketsiz yatan 62 yaşındaki Vehbi Elmas’ı fark etti. Daireye gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın evinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"Evde kimse yok diye biliyorduk"

Alt komşu Sadık Kırdar, çok korktuklarını belirterek, "Yukardan sesler geliyordu kimse evde yok diye biliyorduk eşim yukarı çıktığında dumanlar çıkıyordu, evdeki kadını aradı. Eşim bağırdı kapıyı tekmeyle açtım dumanlardan giremedim, içerde kimse olduğunu bilmiyordum" dedi.