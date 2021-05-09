Esenler’de bir kişi evde boynundan asılı halde bulundu

Esenler’de aile yakınlarının arayıp ulaşamadığı 25 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından evinin salon kısmında boynundan asılı halde bulundu.

Olay, saat 22:30 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1119.Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce evlenen bir çocuk babası Tahir Yıldız’a (25) aile yakınları ulaşamayınca polise haber verdi. Aile yakınları ile birlikte evinin kapısı kırılarak girilen adreste ekipler Yıldız’ın cansız bedenini salonda avize demirine asılı halde buldu. Tahir Yıldız’ın evde tek başına olduğu ve tam kapanma öncesi eşi ve çocuğunun memleketi Muş’a gittikleri öğrenildi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Polis olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlatırken yakınları Yıldız’ın evinin önünde gözyaşlarına boğuldu. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen Tahir Yıldız’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.