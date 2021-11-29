Esenler’de binanın çatısının uçtuğu anlar kamerada

Esenler’de bir binanın çatısından koparak asılı kalan parça, sokak içerisine düştü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çatı parçasını düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için sarı kod uyarısında bulunmasının ardından şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Esenler Menderes Mahallesi’nde kuvvetli rüzgardan dolayı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı başka bir evin çatısına takıldıktan sonra ara sokağa düştü. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, çatı parçasının düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.