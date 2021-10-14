banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Esenler’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Esenler’de bir araç seyir halindeyken önce bir hafif ticari araca çarptı sonra da arkadan gelen araç kaza yapan araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 14.10.2021, 00:45
Esenler’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Esenler’de bir araç seyir halindeyken önce bir hafif ticari araca çarptı sonra da arkadan gelen araç kaza yapan araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, bu akşam saat 23.00 sıralarında Esenler Otogar Bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Umut Erdoğan idaresindeki 34 ADC 818 plakalı Renault Megane araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce Mehmet Can Aydın idaresindeki 34 BS 6781 plakalı Fiat Doblo araca sonra da Ömer Öztürk idaresindeki 34 GC 9808 plakalı hafif ticari araca çarparak bariyerlere savrulmasına neden oldu. 34 ADC 818 plakalı araç da bariyerlere çarparak durdu.

Kazada 2 kişi yaralandı

Kazada, 34 ADC 818 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nihat Demirişleyen ile Mehmet Can Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti. Kazanın gerçekleştiği yolda araçlar kaldırılana kadar trafik yoğunluğu yaşandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1