banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
SANKO Okullarının tenis başarısı
SANKO Okullarının tenis başarısı
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Dolar rekorla haftaya başladı…
Dolar rekorla haftaya başladı…

Esenler TEM bağlantı yolunda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, sürücünün ise yanan araçtan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Asayiş 26.10.2020, 13:11
1
Esenler TEM bağlantı yolunda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, sürücünün ise yanan araçtan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan sürücünün aracından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Kaputtan dumanların yükseldiğini gören sürücünün aracı bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın sürücüsü son anda kendini dışarıya atarak kurtuldu. Araçtan çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği olayda, polis ekipleri ise duran trafiği tek şeritten ilerletmeye çalıştı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
açık
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 6 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 7 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3