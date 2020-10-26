Esenler TEM bağlantı yolunda otomobil alev alev yandı
TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, sürücünün ise yanan araçtan son anda kurtulduğu öğrenildi.
TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, sürücünün ise yanan araçtan son anda kurtulduğu öğrenildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan sürücünün aracından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Kaputtan dumanların yükseldiğini gören sürücünün aracı bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın sürücüsü son anda kendini dışarıya atarak kurtuldu. Araçtan çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği olayda, polis ekipleri ise duran trafiği tek şeritten ilerletmeye çalıştı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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