banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Esenler Kaymakamlığı’ndan "ilçede çocuğa tecavüz" iddialarına yalanlama

Esenler Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddialar yalanlanarak, ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edildi.

Asayiş 06.07.2022, 11:09
Esenler Kaymakamlığı’ndan "ilçede çocuğa tecavüz" iddialarına yalanlama

Esenler Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddialar yalanlanarak, ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edildi.

Esenler Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ’İlçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği’ yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu