Esenler'de çatının uçma anı kameraya yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrasında akşam saatlerinde şiddetli fırtına İstanbul'da etkisini gösterdi. Megakenti olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Çok sayıda araç hasar görürken, bazı bölgelerde de ağaçlar gövdesinden kırılıp yola devrildi. Esenler Menderes Mahallesi'nde bir binanın çatısının uçma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.