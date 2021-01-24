Esenler Belediye Başkanı Göksu’nun koruma ekibi kaza geçirdi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun koruma polisi ve özel korumasına AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde bekledikleri sırada yoldan geçen bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan korumalar olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Kağıthane’de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndaki bir toplantıya katıldı. Göksu toplantı için parti binasına girdikten kısa süre sonra kapı önünde bekleyen polis memuru Alper Özkan ile özel koruma Pamir Katıkçı’ya yoldan geçen bir minibüs çarptı. Korumalar çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, yardımlarına hemen olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri koştu. Görevliler hemen olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı koruma ekibini hastaneye kaldırdı. Polis memuru Alper Özkan’ın kalçasında kırık meydana geldiği ve ameliyata alınacağı öğrenilirken, özel koruma Katıkçı ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Göksu ziyaret etti

Kazanın haber verilmesi üzerine hemen hastaneye giden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, olay hakkında bilgi aldı ve korumalarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazayı yapan şahsın poliste ifadesinin alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde AK Parti İl Binası önünde hareket eden minibüsün korumalara çarptığı görülüyor.