Esenboğa Havalimanı’nda sahte kimlikle yakalanan DEAŞ şüphelisine 28 yıl hapis istendi

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda sahte pasaportla yakalanan Kırgız uyruklu DEAŞ şüphelisi Bobirmirzo Vasiev hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Vasiev salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Vasiev, Suriye’ye insani yardım için gittiğini, terör örgütüne üye olmadığını iddia etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Esenboğa Havalimanı’nda Kiev’den gelen uçaktan inen Vasiev’in pasaportunun sahte olduğunu belirledi. Timur İsmailov adına düzenlenen sahte Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu ile yakalanan Vasiev’in çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet ile sahte kimlik bulundu.

Vasiev hakkında hazırlanan mütalaada savcılık, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Vasiev mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.