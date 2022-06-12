banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu, uçaklar piste inemedi

Ankara’da bulunan Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum paniğe neden olurken, bazı uçaklar piste iniş gerçekleştiremedi.

Asayiş 12.06.2022, 19:53 12.06.2022, 20:58
Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu, uçaklar piste inemedi

Ankara yaklaşık 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim oldu. Zaman zaman sağanak nedeniyle bazı bölgelerde oluşan sel suları hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ankara’nın bazı bölgelerinde ise hortum meydana geldi.

Öğlen saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir hortumun görülmesinin ardından şimdi de Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu. Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu