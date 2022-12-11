Eşeğe çarpmamak için yavaşlayan cipe otomobil çarptı: 7 yaralı

Karabük’te yola çıkan eşeğe çarpmamak için yavaşlayan cipe arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Süleyman Özkök idaresindeki 78 BM 229 plakalı otomobil, yola aniden çıkan eşeğe çarpmamak için yavaşlayan Mukadder Akıncı yönetimindeki 57 AAP 450 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Süleyman Özkök, Yeter Özkök, Kader Özkök, Sevim Şen, Zeliha Akıncı, Hayrullah Çetin ile Beyaz Çetin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cip sürücüsü Mukadder Akıncı, yolun ortasında eşek görünce yavaşladığını ve arkasından gelen otomobilin kendilerine çarptığını belirtti.