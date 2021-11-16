Eşarbı iş makinesine takılan kız çocuğu hayatını kaybetti

Mersin’in Akdeniz ilçesinde eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, narenciye paketleme tesisinde çalışan 13 yaşındaki Ula Kerem adlı kızın eşarbı bir anda makineye takıldı. Ula Kerem’in yardım çağrısına iş arkadaşları koştu. İş makinesine kapılan kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ula Kerem’in yardımına koşan arkadaşı Şehed El İbrahim ise aynı makineye kolunu sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan Şehed El İbrahim’in tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.