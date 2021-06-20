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Esad rejiminden İdlib’e topçu saldırısı: 4 yaralı
Suriye’de Esad rejiminin İdlib’in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 4 sivil ağır yaralandı.
Asayiş 20.06.2021, 16:23
Suriye’de Esad rejiminin İdlib’in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 4 sivil ağır yaralandı.Esad rejimi, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib’in güney kırsalını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları bölgedeki hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.