banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Esad rejiminden İdlib’e topçu saldırısı: 4 yaralı

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 4 sivil ağır yaralandı.

Asayiş 20.06.2021, 16:23
Esad rejiminden İdlib’e topçu saldırısı: 4 yaralı

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 4 sivil ağır yaralandı.

Esad rejimi, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib’in güney kırsalını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları bölgedeki hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
az bulutlu
banner493