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Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Esad rejiminin İdlib’in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı.

Asayiş 06.06.2021, 12:38
Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Esad rejiminin İdlib’in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı.

Suriye’de rejimin kontrolündeki bölgelerde geçtiğimiz hafta düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçiminin kazananı Beşar Esad sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rejim güçleri İdlib’in güney kırsalını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Bazı evlerin saldırı nedeniyle kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.
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