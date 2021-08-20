banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
"Afganistan’dan sadece 10 mülteci alabiliriz!"
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi

Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’in güney kırsalına düzenlendiği topçu saldırısında 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Asayiş 20.08.2021, 10:32
Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’in güney kırsalına düzenlendiği topçu saldırısında 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Suriye’de Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rejim, sabaha karşı İdlib’in güney kırsalında bulunan Kansafra kasabasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda yaşları 3-12 arasında olan 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları enkaz altından çıkartarak hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle kasabadaki evler kullanılamaz hale geldi.

Yorumlar (0)
31°
açık