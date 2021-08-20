Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’in güney kırsalına düzenlendiği topçu saldırısında 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Suriye’de Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rejim, sabaha karşı İdlib’in güney kırsalında bulunan Kansafra kasabasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda yaşları 3-12 arasında olan 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları enkaz altından çıkartarak hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle kasabadaki evler kullanılamaz hale geldi.