Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “80 terörist, 76’sı sağ, 4’ü teslim olmak üzere etkisiz hale getirilmiştir”
Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısı
Suriye’nin İdlib kentindeki Maarat al-Naasan kasabasında, Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenlemesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.
Asayiş 04.04.2022, 12:32
Suriye’nin İdlib kentindeki Maarat al-Naasan kasabasında, Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenlemesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.
Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Maarat al-Naasan kasabasındaki bir okul yoluna Esad güçlerinin düzenlediği topçu saldırısında okula giden 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, can kayıpları doğrulandı.