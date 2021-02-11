Son Dakika
Esad güçlerinden İdlib’e topçu saldırısı: 5 yaralı
Suriye’de Esad rejimine bağlı güçlerden İdlib’in güneyindeki El Bara beldesine düzenlenen topçu saldırısında 5 sivilin yaralandığı bildirildi.
Asayiş 11.02.2021, 14:25
2
Suriye’de Esad rejimine bağlı güçlerden İdlib’in güneyindeki El Bara beldesine düzenlenen topçu saldırısında 5 sivilin yaralandığı bildirildi.Suriye’de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib’in güneyindeki El Bara beldesine topçu saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, El Bara beldesindeki sivil yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırıda 5 sivilin yaralandığını bildirdi. Saldırı sonucu evlerde ağır hasar meydana geldiği belirtildi. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.