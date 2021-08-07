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Esad güçlerinden İdlib’e topçu saldırısı: 2 yaralı

Suriye’de Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib’in Eriha ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

Asayiş 07.08.2021, 20:31
Esad güçlerinden İdlib’e topçu saldırısı: 2 yaralı

Suriye’de Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib’in Eriha ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye’de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib’in Eriha ilçesine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1’i ağır olmak üzere 2 sivil yaralandı. Saldırının ardından bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları yakındaki bir hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu evlerde maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Roketlerden birinin doğrudan bir evin üzerine düştüğü, evin içindekilerin ise şans eseri zarar görmediği aktarıldı.
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