Eş zamanlı şafak operasyonu ile 17 kişi gözaltına alındı

Kütahya merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 zanlı gözaltına alınırken, bahis tutarının 47 milyon lira olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda Kütahya, Eskişehir ve İstanbul’daki adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken 3 kişinin ise çeşitli suçlardan ceza evinde olduğu öğrenildi.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital doküman ve bilgisayar ele geçirilirken, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları öğrenildi.