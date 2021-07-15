banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor

Eş ve kayınbaba katili tutuklandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde, 7 yaşındaki kızının yanında eşini ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülerek adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Asayiş 15.07.2021, 16:55
Eş ve kayınbaba katili tutuklandı
banner502

Hatay’ın Erzin ilçesinde, 7 yaşındaki kızının yanında eşini ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülerek adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, eşi Ebru K. (30) ve kayınbabası Ali Dik’i (50) pompalı tüfekle ateş ederek 10 Temmuz günü öldüren Cabbar K. (35) dün gece yakalandı. Polisin başarılı operasyonu ile Osmaniye ili Kozan ilçesinde dün gece saat 22.30 sularında yakalanan Cabbar K. Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501