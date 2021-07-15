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Eş ve kayınbaba katili adliyeye sevk edildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde 7 yaşındaki kızının yanında eşini ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Asayiş 15.07.2021, 14:24
Eş ve kayınbaba katili adliyeye sevk edildi
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Hatay’ın Erzin ilçesinde 7 yaşındaki kızının yanında eşini ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, eşi Ebru Kara (30) ve kayınbabası Ali Dik’i (50) pompalı tüfekle ateş ederek 10 Temmuz günü öldüren Cabbar K. (35) dün gece yakalandı. Polisin başarılı operasyonu ile Osmaniye ili Kozan ilçesinde dün gece saat 22.30 sularında yakalanan Cabbar K. Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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